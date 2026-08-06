Samsun'da UMKE Haftası Tramvay Kazası Tatbikatı

Samsun'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat yapıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği ekipler tramvayların çarpıştığı kazaya müdahale etti.

Stadyum Tramvay İstasyonu'nda düzenlenen tatbikata, UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yanı sıra SAMULAŞ, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Tatbikatta 16 araç ve 73 personel görev aldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik ve koordinasyon tedbirlerini aldıktan sonra yaralılara müdahale etti.

Olay yerine ilk ulaşan motorize 112 ekibi tarafından yaralıların triyajı yapılırken, UMKE personelince kurulan Acil Müdahale Ünitesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, durumlarına göre ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tatbikat kapsamında olay yeri yönetimi, çoklu yaralı yönetimi, yaralı tahliye ve nakil süreçleri ile kurumlar arası koordinasyon uygulamalı olarak test edildi.

Operasyonda görev yapan Mobil Komuta Aracı aracılığıyla Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile olay yerindeki ekipler arasında kesintisiz haberleşme sağlanırken, tatbikata katılan kurumlar arasında anlık bilgi paylaşımı ve koordinasyon yürütüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tatbikatla olası toplu ulaşım kazalarına yönelik müdahale kapasitesi ile operasyonel hazırlık seviyesinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, afet ve acil durumlara yönelik eğitim ve tatbikat çalışmalarının ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA