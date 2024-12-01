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Samsun'da Türk Halk Müziği Korosu Kuruldu

Samsun'da Türk Halk Müziği Korosu Kuruldu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Terme Birlik ve Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu, çeşitli yaş gruplarından gönüllüleri bir araya getiriyor. Koronun ilk konseri, 2 Şubat'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Samsun'un İlkadım ilçesinde oluşturulan koroda her yaştan gönüllü türkülerin etrafında bir araya geldi.

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu, yaklaşık iki ay önce çalışmalarına başladı.

Çoğunluğunu emekliler ve ev kadınlarının oluşturduğu koroda genç üyeler de yer aldı.

Koro, Selçuk Ünal'ın şefliğinde 2 Şubat'ta Atakum Ata Sahne'de ücretsiz verecekleri ilk konserin heyecanını yaşıyor.

Koro şefi Selçuk Ünal, AA muhabirine, Türk Halk Müziği sevgisinin koro üyelerini bir araya getirdiğini söyledi.

Ünal, "Türküler, bizim kültürel mirasımızdır. Amacımız, bu mirası yaşatmak ve insanlara sevdirmek. Koromuzda her yaştan insan var. Özellikle genç katılımcıların olması bizi mutlu ediyor. Türkülerimizin hala yaşadığını ve yaşatılması gerektiğini herkese göstermek istiyoruz." dedi.

Koro üyesi 75 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Asım Moral de müzik sevgisinin yıllardır sürdürdüğünü dile getirerek, "Öğretmenlik yaptığım yıllarda öğrencilerime halk ve sanat müziği sevgisini aşılamaya çalıştım. Şimdi burada aynı tutkuyu yaşamaya devam ediyorum." dedi.

Koronun en genç üyesi 15 yaşındaki Elif Serra Doğan ise "Türk Halk Müziği bana çok özel duygular hissettiriyor. Bu nedenle burada olmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Zekai Altunpala da dernek faaliyetlerinin sadece müzikle sınırlı olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Derneğimiz hem Türk Halk Müziği hem Türk Sanat Müziği korolarına ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında kültürel ve edebi çalışmalar, paneller ve konferanslarla da hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. 300'ü aşkın üyemiz var. Halk ve sanat müziğine gönül veren bireyler, tamamen gönüllü olarak burada bir araya geliyor. Biz de burada derneğimizi tahsis ettik tanışma imkanları biz de onlara yardımcı oluyoruz ve severek işlerini yapıyorlar. Genelde ev hanımları ve emeklilerden oluşan katılımcılar, boş vakitlerini burada değerlendiriyor. Üyelerimiz ve gönüllerimiz arasında birlik ve dayanışmayı da sağlıyoruz, yeni yeni tanışmalara vesile oluyoruz. Bu etkinlikler katılımcılara için motivasyon kaynağı oluyor."

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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