Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Samsun'da feci bir kaza meydana geldi. Emine Ç. (34) yönetimindeki otomobil, Bafra istikametinden Samsun istikametine giderken karşı yönden gelen Ö.G'nin kullandığı (27) otomobille Tepeköy Mahallesi'nde çarpıştı.

FECİ KAZADA 8 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Emine Ç. ve yolcular Necmiye Ç.(58), T.B. (12), N.Ç.(17), M.B.(9), Y.A.B.(15) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine, diğer araçta bulunan Öner G.(27) ve Yasemin A.(28) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan T.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
