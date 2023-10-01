Samsun'da Tomruk Yüklü Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı

SAMSUN'da tomruk yüklü kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı, kazanın etkisiyle tomruklar yola savruldu.

Kaza Samsun- Ankara Karayolu, Gürgendağ Mevkiinde bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun'un Kavak İlçesi Çakallı Mahallesinden yüklenen tomrukları taşıyan İbrahim Kara idaresindeki 55 EG 044 plakalı kamyonet, şehir merkezine doğru seyir halindeyken sol arka lastiği patladı. Lastiği patlayan tomruk yüklü kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette yüklü olan tomruklar ise yola savruldu. Kazada ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı ve kaza yapan kamyonetin sürücüsünü çıkarttı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralı sürücü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'O ANDA HİÇBİR ARAÇ GEÇMEDİ'

Kazayı gördüğünü ve sürücüyü araçtan çıkarttıklarını söyleyen restoran sahibi Mehmet Yılmaz, "Ben yolu seyrediyordum. Tomruk yüklü bu aracı görünce güm diye bir ses geldi. Baktım sağa sola savruldu ve bizim bariyerlere vurdu. Tomruklar yola savruldu. Sürücüsü içindeydi. Zorla çıkarttık. Ambulansı aradık. Kaza lastikler kaplama olduğundan dolayı oldu muhtemelen. Yük fazlaydı ve havalıydı. Havalı olmasa kurtarabilirdi bence. Yol boştu. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Anayol sanki kaza olacak diye kapatılmış gibi kimse yoktu yolda. O anda bir tane araba geçmedi. Bende şaşkınım. Şükür ki kimseye bir şey olmadı" dedi.