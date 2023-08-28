Samsun'da TIR'a otomobil çarptı: 2 yaralı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Toybelen mevkii Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Gül'ün (28) kullandığı 34 GVV 047 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 81 EL 428 plakalı TIR'ın 81 ADD 939 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Sefa Gül ve yanındaki Barış Gür (29), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.