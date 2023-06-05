Samsun'da Şiddetli Yağış: Ladik'te Metrekareye 40 Kilogram Yağış Düştü

Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ladik, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü. 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

LADİK'TE METREKAREYE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Samsun'da etkili olan sağanağın neden olduğu sellerde Ladik, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü.

Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL/SAMSUN,