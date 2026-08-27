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Samsun'da seyir halindeki ATV alev aldı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alan ATV kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alan ATV kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı istikametinden Terme yönüne seyir halinde olan Y.K.A. idaresindeki ATV, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücünün aracı durdurmasının ardından yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ATV kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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