Samsun'da şehit savcı Murat Uzun için düzenlenen mektup yarışmasında ödüller verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 11 yıl önce teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun anısına memleketi Samsun'da düzenlenen mektup yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'a Mektup Var" yarışmasının ödül töreni Cumhuriyet'in 100. yılında yapıldı.

Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Cumhuriyet'in 100. yılında, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da Cumhuriyet Başsavcısı olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Yarışmada ödül alanlarla birlikte dereceye giremeyenleri de tebrik eden Kılıç, "Şunu biliyoruz ki şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler. Bu tür etkinlikler düzenleyerek aziz şehidimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ben şehidimize mektup yazamadım. Ancak huzurlarınızda izniniz olursa şehidimize seslenmek istiyorum; Aziz şehidim, Cumhuriyet Bayramı'n kutlu olsun. Biliyorum ki beni duyuyor ve görüyorsun. Zira ayeti kerimede de olduğu üzere 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler denmez, onlar diridirler ama siz farkında olamazsınız' denilmektedir. Aziz şehidim; şunu bilesin ki muhterem babanız babamızdır, valideniz annemizdir, evlatlarınız evlatlarımızdır. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." dedi.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar ise konuşmasında, ülke çapında faaliyet gösteren bir dernek olduklarını dile getirdi. Dernek faaliyetlerinin en önemli etkinliklerinin başında şehitleri anmak olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu anlamda kütüphaneler açıyoruz, konferanslar düzenliyoruz, anma programları gerçekleştiriyoruz. Şehidimizin babası Hamit ağabeye danışarak bir mektup yarışması yapmak istediğimizi söyledik ve bu mektupları kitaplaştırmak istedik daha kalıcı olması için. O da çok destek verdi." diye konuştu.

Mektup yarışmasını ulusal bir proje haline getirerek 15 yaş üzeri herkesin katılabileceği bir yarışma olarak sunduklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülke genelinden onlarca, yüzlerce mektup geldi. Önce bir ön elemeye tabi tutuldu, finale kalanlar ise kör hakem heyeti sistemiyle değerlendirildi ve dereceler ortaya çıktı. Bizler şehidimizin şahitliğine, ailemizin hayır duasına, Allah'ın rızasına ve işte burada tarifi mümkün olmayan bu hissi yaşamaya talibiz. Törenimiz hayırlara vesile olsun. Saygılarımı sunuyorum."

Yarışmanın mansiyon ödülüne Ömer Dağlı, üçüncülük ödülüne Büşra Eroğlu, ikincilik ödülüne Fevzi Boran ve birincilik ödülüne İbrahim Şaşma layık görüldü.

Ödül alan yarışmacılar yazdıkları mektupları programda okudu.

Törene, şehidin babası Hamit, eşi Cihan, çocukları Emir Kaan ile Hakan Taner Uzun ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve yarışmada dereceye girenler katıldı.