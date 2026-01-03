Samsun'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve bayrak yürüyüşü yapıldı

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla anma programı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Akdağ Kayak Merkezi'nde bir araya gelen katılımcılar, 200 metrelik Türk bayrağı açarak 1200 metrelik güzergahta Sarıkamış'ta şehit olan Mehmetçikleri anmak amacıyla yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Ladik Akdağ Doğa ve İzcilik Kampı'nda anma programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın milletin hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

Vatan uğruna can veren şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Dereci, "111 yıl önce Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda dondurucu soğukta şehadete yürüyen 90 bin vatan evladının aziz hatıralarını yad etmek, gençliğin, şühedanın izinde olduğunu göstermek için bir araya geldik." dedi.

Mehmetçiklerin Sarıkamış'ta bütün imkansızlıklara rağmen civanmertliğin en güzel örneğini sergilediğine işaret eden Dereci, "Mücadeleden kaçmamış, düşmana arkasını dönmemiş, vatanını canı pahasına korumuştur. Allahuekber ve Soğanlı Dağları, bu milletin din, namus ve vatan uğruna nasıl bedel ödediğine şahitlik etmiştir." ifadesini kullandı.

Programa Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Samsun Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ile vatandaşlar katıldı.