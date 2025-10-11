Samsun'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması
Samsun'un Alaçam ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesiyle birlikte bazı mahalleler karantina altına alındı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kızlan ve yukarısındaki mahalleler dışında kalan tüm bölgenin karantinaya alındığını duyurdu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı mahalleler karantina altına alındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tefekli Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, bu nedenle Kızlan ve yukarısındaki mahalleler haricinde kalan alt bölgenin tamamının karantina altına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel