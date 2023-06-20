Samsun'un Havza ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi taştı. Taşma sonucu Şehysafi, Aslançayır ve Sivrikese Mahallelerinde su baskınları yaşandı. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muhtemel sel olayına karşı ilçede bulunan görevlileri teyakkuz haline getirdi.

Samsun'da sağanak yağış taşkın ve su baskınlarına neden oldu

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi taştı Taşma sonucu Şehysafi, Aslançayır ve Sivrikese Mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muhtemel sel olayına karşı ilçede bulunan görevlileri teyakkuz haline getirdi. İlçe merkezinde vatandaşlar muhtemel sel durumuna karşın polis, jandarma, zabıta ekiplerince ve belediye anons sistemi ile uyarıldı.

Havza ve bölgede yağan ani ve sağanak yağış nedeni ile Hacı Osman Deresi'nin debisi yükselmesi nedeniyle Havza Belediyesine bağlı ekipler Çay Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi sınırı olan köprü üzerinde iş makineleri ile yürütülen çalışmada araziden gelen su içerisinde gelen moloz ve dal benzeri malzemeleri köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.

Suyun çekilmesi ile Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir sel sularından zarar gören Şehysafi, Aslançayır ve Sivrikese Mahallelerinde incelemelerde bulundular. Şehysafi ile Aslançayır Mahallelerinde bazı ev, bahçe ve ahırları su bastı, bir bahçe duvarı yıkıldı. Sivrikese Mahallesi'nde Sivrikese Çayı yatağı üzerinde bulunan menfezlerin araziden gelen suyun getirdiği taş ve toprak nedeni ile tıkanması sonucu tarihi Sivrikese Cami'nin duvarı çöktü, cami avlusundaki eski mezarlar sular altında kaldı. İki evi su basarken Hacı Osman Deresi'nin geçtiği bölgelerdeki tarım arazileri zarar gördü.

İlçe merkezinde ve bazı kırsal mahallelere ulaşım yollarında yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ve moloz yığınları nedeni trafikte aksamalar yaşandı.