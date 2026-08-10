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Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Samsun'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, su birikintilerinden geçen bazı araçların plakaları ve çamurlukları yerinden çıktı. Yağış nedeniyle ulaşım bir süre güçlükle sağlandı.

SAMSUN'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kent genelindeki bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda, su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçların plakaları ve çamurlukları yerinden çıktı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli noktalarında yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Özellikle İlkadım Bulvarı'nın yan yolunda su seviyesinin yükselmesiyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinin yoğun olduğu bölgede ilerlemeye çalışan araçların oluşturduğu dalgalar nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi. Bazı araçların plakaları yerinden çıkarak suya düşerken, plakalarının koptuğunu fark etmeyen sürücüler yollarına devam etti. Bazı araçların çamurlukları da su birikintisinden geçişleri sırasında yerinden çıktı.

Sürücülerin manevra yapmakta zorlandığı yolda, yağış nedeniyle ulaşım bir süre güçlükle sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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