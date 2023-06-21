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Samsun'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara karayolundaki kavşakta saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Sönmez idaresindeki 05 HC 525 plakalı otomobil, Habeş Delen'in kullandığı 27 ANE 920 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yalçın Sönmez ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara karayolundaki kavşakta saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Sönmez idaresindeki 05 HC 525 plakalı otomobil, Habeş Delen'in kullandığı 27 ANE 920 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yalçın Sönmez ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

Toybelen İlkadım Samsun Güncel Haberler

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