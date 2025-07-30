Samsun'da Orman Yangınlarına Karşı Çöp Toplama Etkinliği

Samsun'da Orman Yangınlarına Karşı Çöp Toplama Etkinliği
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Samsun'da ormanlık alanlarda yangın riskini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş liderliğinde gönüllüler, yanıcı maddelerin temizlenmesi için bir araya geldi.

Samsun'da ormanlık alanlarda yangın riskine karşı çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Valiliğince Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlar, piknik alanları, orman parkları ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yangına neden verebilecek çöp, plastik şişe, cam şişe, dal ve kuru ot gibi yanıcı olabilecek maddelerin uzaklaştırılması amacıyla kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı temizlik çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda Atakum ilçesi Alanlı Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, kuru otları temizleyip yangına neden olabilecek plastik ve cam şişe gibi atıkları topladı.

Vali Yardımcısı Çavuş, etkinlik öncesi gazetecilere, birçok ilde çıkan yangınların herkesi üzdüğünü söyledi.

Yangınların çoğunlukla insan kaynaklı çıktığını, bunların önlenebileceğini vurgulayan Çavuş, "Bunun için toplum olarak bilinçlenmemiz lazım. Bugün ormanlarımızın örtü altı temizliğini yapacağız, çöplerimizi toplayacağız. Kolaylıkla tutuşabilecek maddeleri toplayıp farkındalık yaratacağız. Sayın Valimiz Orhan Tavlı'nın talimatları doğrultusunda Samsun'un tüm ilçelerinde bu faaliyet yapılıyor." dedi.

Kaymakamlar başta olmak üzere tüm kamu kuruluşların desteğiyle faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuş, çalışmanın faydalı olmasını temenni etti.

Etkinlik kapsamında toplanan çöpler, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Atakum Belediyesi ekiplerince alındı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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