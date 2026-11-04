Samsun'da Onur Anıtı kabartmaları mavnacıların madalyalı mücadelesini anlatıyor

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Samsun'da bulunan Onur Anıtı'nın kaidesindeki kabartmalar, Karadeniz'de açıkta demirleyen gemilerden silah ve mühimmatı taşıyarak Anadolu'ya ulaştıran mavnacıların (bir tür tekneyi kullanan kişi) kahramanlığını gelecek nesillere aktarıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Onur Anıtı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Onur Anıtı'nın hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de Milli Mücadele'ye destek veren Anadolu insanının fedakarlıklarını simgelediğini söyledi.

Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e 1927 yılında sipariş edilen anıtın 1931'de Samsun'a getirildiğini ve 15 Ocak 1932'de törenle açıldığını belirten Çamaş, eserin kaidesinde Milli Mücadele'nin farklı aşamalarının tasvir edildiğini anlattı.

Çamaş, anıtın kaidesindeki kabartmalardan birinde Karadeniz'in zorlu koşullarında açıkta demirleyen gemilerden silah ve mühimmat taşıyan mavnacıların mücadelesinin işlendiğini dile getirerek, "Birkaç mil açıkta demirleyen gemilerden silah ve mühimmatı gecenin karanlığında kıyıya ulaştırdılar. Bu mühimmatla Anadolu insanı tarafından kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden sırtlarda taşınarak Milli Mücadele'ye destek sağlandı." dedi.

Anıtın kaidesindeki figürlerin Milli Mücadele'yi bütün yönleriyle ortaya koyduğunu vurgulayan Çamaş, şöyle devam etti:

"Burada Anadolu insanının Milli Mücadele'ye destek vermek için yaptığı lojistik çalışmaların çok net bir özetini görüyoruz. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele ederek açıkta demirleyen gemilerden silah ve mühimmatı karaya çıkaran mavnacıların mücadelesi bu figürlerde anlatılıyor. 1924 yılında Gazi Meclis'imiz, mavnacıların hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri bu kahramanca mücadeleyi İstiklal Madalyası ile tescillemiştir. Samsun, İnebolu ve Trabzon mavnacılarının Milli Mücadele'ye katkıları bu şekilde onurlandırılmıştır."

Samsun'un İstiklal Madalyası'na 101 yıl sonra kavuştuğuna işaret eden Çamaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve milletvekillerinin katkılarıyla İstiklal Madalyası'nın geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenle Samsun'a tevdi edildiğini anlattı.

Madalyanın ve mavnacıların kahramanlıklarının gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürüttüklerini aktaran Çamaş, bunun için Valilik bahçesinde bulunan Etnografya Müzesi'ni "İstiklal Madalyası Müzesi - Karadeniz'in Sessiz Kahramanları Mavnacılar" adıyla müze ve sergi salonuna dönüştüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA