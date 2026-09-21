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Samsun'da öğrenciler 300'ün üzerinde uçurtmayı Gazzeli çocuklar için uçurdu

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Samsun'da öğrenciler 300'ün üzerinde uçurtmayı Gazzeli çocuklar için uçurdu
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Samsun'da 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde öğrenciler, 300'ün üzerinde uçurtmayı Gazzeli çocuklar için uçurdu. İlkadım'da etkinliğe 700'ün üzerinde öğrenci katıldı, çocukların oyun ve yaşam hakkına dikkat çekildi.

SAMSUN İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında öğrenciler, uçurtmalarını Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkadım ilçesi Batıpark alanında 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği düzenlendi. Kentteki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, katıldıkları etkinlikte Türk ve Filistin bayrak motifli uçurtmalarını gökyüzüne uçurdu. Etkinlikle, çocukların oyun, güvenlik ve eğitim hakkına dikkat çekmek; Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalardan etkilenen çocuklara yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinliğe İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

300 UÇURTMA GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Bu sene 2026-2027 Eğitim Öğretim yılına çok anlamlı bir etkinlikle başladık. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ülkemiz genelinde uyguladığı ve yürüttüğü çok özel bir çalışmanın içerisindeyiz. Gerçekten Gazzeli çocuklarımızın başta eğitim, öğretim ve yaşam hakkı olmak üzere birçok halktan mahrum kaldığını, birçok zulme maruz kaldığını hep birlikte biliyoruz, şahit oluyoruz. Bu kapsamda bugün Samsun'da 300'ün üzerinde uçurtmamızla, 700'ün üzerinde öğrencimizle böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İlimizden farklı okullar öğrencilerimiz bugün Gazze'deki öğrenci arkadaşlarının, kardeşlerinin yaşadığı zulme sessiz kalmamak, onların yaşadığı zulümden kurtulmalar için onlara bir nefes olmak fikriyle bugün etkinliklerini yapıyorlar. Bir taraftan onlar için kurduğumuz atölyelerde anlamlı etkinliklere katılırken diğer taraftan da uçurtmalarını gökyüzüne birlikte salacaklar. Böylece inşallah tüm dünyanın dikkatini üzerine çekerek çocuklarımızın başta oyun hakkı ve yaşam hakkı olmak üzere tüm haklarınıza saygı duyduğumuzu ve onlara bir destek verme mesajını akranlarına iletecekler" dedi.

Uçurtmalarını uçuran çocuklar ise, Filistin'deki çocuklar için uçurtma uçurduklarını, çocukların bomba sesleriyle değil, kuş sesleriyle uyanmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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