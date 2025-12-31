Samsun'da " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen program İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şube Başkanı Mücahit Tekkeşinoğlu, yaptığı konuşmada, programın sadece bir tarihi hatırlamak için değil, bir ruhu diriltmek bir bilinci tazelemek ümmet olma sorumluluğunu yeniden kuşanmak için gerçekleştirildiğini belirtti.

Tekkeşinoğlu, " Mekke'nin fethi merhametin, adaletin ve teslimiyetin yer yüzüne yeniden hakim oluşunun adıdır. Kudüs ise ümmetin kalbi, izzeti ve onurudur. Bizler de bu gece hem fethin ruhunu hem de Kudüs'ün sarsılmaz direnişini aynı yürükle Samsun'dan selemlıyoruz." dedi.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın da selamlama konuşması yaptığı programda, Çizgi Anaokulu öğrencileri gösteri sundu. Mekke'nin Fethi ve Kudüs konulu sinevizyon gösterisinin ardından ezgiler ve marşlar seslendirildi.

Şiir dinletilerinin de yer aldığı gecede Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Bilinci" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Program, Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nda ödül alan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.