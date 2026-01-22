Haberler

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle okul çatısının bir bölümü yola düştü

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle okul çatısının bir bölümü yola düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Ladik Atatürk İlkokulu'nun çatısından bir parça yola düştü. Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle okulun çatısının bir bölümü yola uçtu.

Ladik Atatürk İlkokulunun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yola düşen çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti