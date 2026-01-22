Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle okul çatısının bir bölümü yola düştü
Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Ladik Atatürk İlkokulu'nun çatısından bir parça yola düştü. Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.
Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle okulun çatısının bir bölümü yola uçtu.
Ladik Atatürk İlkokulunun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yola düşen çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel