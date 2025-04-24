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Samsun'da Kıyı Erozyonu Ağaçları Devirdi

Samsun'da Kıyı Erozyonu Ağaçları Devirdi
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Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının devrilmesine neden oldu. Yerel muhtarlar, erozyonun yerleşim yerlerini tehdit ettiğini ve yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının devrilmesine sebep oldu.

Terme Ovası'nın sahil kesiminde bulunan Gölyazı ile Sancaklı Mahallelerinde etkili olan dalgalar, kıyıdaki ağaçlık alanı aşındırdı.

Kıyı erozyonu nedeniyle kökleri açıkta kalan çam ağaçları devrildi.

Sancaklı Mahalle Muhtarı İdris Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı erozyonunun yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirterek, sahillerin daha fazla zarar görmemesi için yetkililerden önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Gölyazı Mahallesi sahilinden başlayan kıyı erozyonunun Sancaklı sahiline doğru devam ettiğini belirten Aydın, "Bölgede yapılan dalgakıran çalışmalarından sonra karayel ile birlikte su akıntısının yarattığı kıyı erozyonu, mahallemizde hasara neden oldu. Su kuyularımız, çam ağaçlarımız büyük ölçüde zarar gördü. Erozyon nedeniyle deniz ile ev arasında 10 metre mesafe kaldı." diye konuştu.

Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ahmet Gelen ise sahil şeridinde ciddi tahribat olduğunu dile getirdi.

Gölardı Doğal Hayatı Koruma Sahası'nda erozyondan dolayı tahribat olduğunu anlatan Gelen, "Burası çok değerli bir yer, denizi çok temiz. Vatandaşlarımız için de güzel bir yer ancak erozyon burayı tamamen yok etmek üzere. Büyük bir kıyı erozyonu yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerin yardımlarını bekliyoruz." dedi.

Dalgaların kıyı şeridini aşındırması dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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