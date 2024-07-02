Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkımına başlandı. Canik Belediyesi, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda bulunan depreme dayanıksız binaları yerinde dönüştürecek.

Samsun'un Canik ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkımına başlandı.

Canik Belediyesi, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda bulunan depreme dayanıksız binaları yerinde dönüştürecek.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 bina boşaltılarak yıkım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, basın mensuplarına, Samsun'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmasına imza attıklarını söyledi.

Güvenli ve konforlu konutlar ile vatandaşları buluşturmak için titizlikle çalışmaya devam ettiklerini anlatan Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Soğuksu Mahallesi'nde yer alan ve kullanım ömrünü tamamlamış, güvensiz yapı stoklarını ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşımızın yaşam güvenliği birinci önceliğimiz. Yıkılan binaların yerine depreme dayanaklı ve konforlu konutlar inşa edeceğiz." dedi.

Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaptıkları Şehr-i Bahçe Konutları ile vatandaşların yeni evlerine kavuştuğuna dikkati çekerek, "Büyük özveriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde 76 bin metrekare proje alanında Samsun'a kazandırdığımız 678 konut ve 29 ticari yapıdan oluşan Şehr-i Bahçe Konutları ile yeni ve güvenli konutları hemşehrilerimizle buluşturduk. Bir kez daha çevresinde sosyal yaşam alanları yer alan, güvenli ve konforlu konutları hemşehrilerimizle buluşturmak için Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizi hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Canik Belediyesi Samsun Canik Emlak Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Bakmadan Geçme

Çocuk bakıcısı maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar? 3 Temmuz Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 3 Temmuz burç yorumları nedir? 2 TEMMUZ BURÇ YORUMU | Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, SAĞLIK, KARİYER, PARA, EVLİLİK YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 2 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler? YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? Çiftlik Bank davası ne oldu? Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Çiftlik Bank olayı nedir? Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var? Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2024 | Memur ve memur emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title