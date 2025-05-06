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Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, tarım zararlısı kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları sürüyor. 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çocuk parkları, bahçeler ve okullarda ilaçlama yapıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçede, 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tarımsal ürünlerde ekonomik olarak büyük zararlara sebep olan kahverengi kokarcaya karşı mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Ekipler ilçede çocuk parkları, bahçeler, mesire alanları ve okul bahçelerini ilaçlarken kahverengi kokarcaya karşı geniş çaplı mücadelenin devam ettiği ve bu kapsamda ekiplerin belirlenen bölgelerde ilaçlamalara devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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