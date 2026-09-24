Samsun'da 'İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu' eğitim programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Samsun'da gazetecilere ve kamu kurumlarında çalışanlara yönelik "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda kamu kurumlarının iletişim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu farklı konular ele alındı.

Vali Yardımcısı Murat Bulacak, burada yaptığı konuşmada, her geçen gün kurumsal itibar ve kriz iletişimi konularının önem kazandığını söyledi.

Kurumsal itibarın uzun sürede kazanıldığını fakat çok kısa sürede zedelenebildiğini vurgulayan Bulacak, "Vatandaşın devlet kurumlarına duyduğu güven, verilen hizmetten, gösterilen hassasiyetten, açıklamaların doğruluğundan ve kurumların kriz anlarında sergilediği tutumdan beslenmektedir. Bu nedenle iletişim, kamu yönetiminin yalnızca destekleyici bir unsuru değil, kamu hizmetinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle kriz dönemlerinde iletişimin önemi çok daha belirgin hale gelmektedir. Bir kriz anında vatandaşın en temel beklentisi, doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmektir." dedi.

Kriz anındaki bilgi boşluğunun söylentilere ve yanlış bilginin yayılmasına zemin hazırlayacağına işaret eden Bulacak, şunları kaydetti:

"Kriz iletişiminde yalnızca ne söylediğimiz değil, ne zaman söylediğimiz, nasıl söylediğimiz ve kurumlar arası koordinasyonu nasıl sağladığımız da büyük önem taşımaktadır. Kriz iletişiminin başarısı kriz ortaya çıktıktan sonra yapılan açıklamalarla sınırlı değildir. Asıl başarı, kriz ortaya çıkmadan önce hazırlıklı olmak, görev ve sorumluluklarımızı doğru belirlemek, iletişim kanallarını etkin kullanmak ve kurumlarınız arasında güçlü bir koordinasyon kurabilmektir. Bu açıdan bu eğitimin hepimiz açısından önemli bir tecrübe ve bilgi paylaşımı imkanı sağlayacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ise günümüzde iletişimin sadece bilgi aktarmadan ibaret olmadığına dikkati çekti.

Kamu kurumlarının vatandaşla kurduğu iletişimin, güvenin tesis edilmesi, doğru bilginin zamanında paylaşılması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde anlatılması bakımından son derece önemli olduğunu anlatan Ayrancı, bu nedenle kamu personelinin iletişim alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesinin sürekli geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Eğitim programının farklı kurumlarda görev yapan kamu personelinin de bir araya gelerek paylaşımlarda bulunmaları açısından önemli bir fırsat olduğunu aktaran Ayrancı, "Samsun'da görev yapan kamu personelimizin iletişim alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve vatandaşlarımızla daha güçlü bir iletişim kurabilmesi, hiç şüphesiz kamu hizmetlerine de olumlu şekilde yansıyacaktır. İletişim Başkanlığı olarak biz de bu anlayışla kamu kurumlarımızın iletişim kapasitesinin geliştirilmesine ve iletişim alanındaki güncel araçların daha etkin kullanılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Programda, "Kurumsal itibar yönetimi ve bileşenleri", "Kriz iletişimi", "Basın kartı eğitimi" ve "Resmi yazışma kuralları" konularında uzmanlar tarafından bilgi verildi.

Kaynak: AA