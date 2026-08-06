Samsun'da 36 bin kişiye hareket kapasitesi testi

Samsun'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 36 bin kişinin hareket kapasitesi değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran-27 Temmuz tarihlerinde yürütülen kampanya kapsamında vatandaşların denge, el kavrama kuvveti ve otur-kalk performansları ölçülerek kentin hareket kapasitesi haritası oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, çalışma kapsamında 36 bin kişiye ulaşıldığını belirtti.

Ölçüm yapılan grubun yaş ortalamasının 44 olduğunu aktaran Öz, katılımcıların yaklaşık yüzde 10'unda yüksek düşme riski tespit edildiğini, yüzde 17'sinde el kavrama kuvvetinin, yüzde 16'sında ise bacak kuvvetinin yaşlarına göre düşük çıktığını ifade etti.

Yaş ilerledikçe risk oranlarının arttığına dikkati çeken Öz, "Bu veriler, özellikle 60 yaş ve üzerindeki bireylerde kas kuvveti ile dengeyi geliştirici egzersizlerin yaygınlaştırılmasının ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor. Saha çalışmamızın temel amaçlarından biri de bu risk gruplarını erken dönemde belirleyerek doğru sağlık hizmetine yönlendirmekti." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaş almanın aktif yaşam alışkanlıklarıyla mümkün olduğunu vurgulayan Öz, vatandaşları ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

Kaynak: AA