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Samsun'da Gürcü Kültür Derneği Açıldı

Samsun'da Gürcü Kültür Derneği Açıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde açılan Gürcü Kültür Derneği'nin açılış programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dernek başkanı Eyüp Elmas, derneğin geçmişi ve geleceği hakkında bilgi verdi. 2014 yılında kurulan dernek, çeşitli kültürel faaliyetler ve dil kurslarıyla hizmet verecek.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Samsun Gürcü Kültür Derneği açıldı.

Gürcü Kültür Derneği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Samsun Gürcü Kültür Derneği Başkanı Eyüp Elmas, açılış konuşmasında, dernek açılışı için yurt dışı ve şehir dışından gelen tüm misafirlere teşekkür etti.

Derneğin 2014 yılında kurulduğunu fakat açılışını bugün yapabildiklerini dile getiren Elmas, "Derneği kuran Osman Turhan, Engin Ertan, Abdullah Başlı, Hüseyin Özen, Bahattin Çelebi, Tufan Turhan, Rıdvan Aydın beyefendilere derneğin o dönemki üyelerine o günden bugüne emek verenlerine teşekkür ediyorum. 2014 yılında kurulan derneğimizin bugün 555 üyesi var. 300 üyemiz DERBİS sistemine kayıtlı, yıl sonu itibariyle binleri bulacağız." dedi.

Dernek faaliyetleri kapsamında Gürcü mutfağı eğitimleri, müzik kursları, halk oyunları ve dil kurslarını açtıklarını dile getiren Elmas, "Yarın itibariyle haftanın yedi günü açık derneğimiz ve bu yedi günde derneğe gelen her bir üyemiz Gürcüce pratik yapabilecek. Dernekte sizinle Gürcüce, ana dilde Gürcüce bilerek konuşan mutlaka bir görevlimiz olacak ve dolayısıyla burası haftanın yedi günü konuşma kulübü gibi çalışacak. Cuma ve cumartesi günleri de zaten normal Gürcüce kurslarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak hedeflerinin geçmiş ile bağı koparmayan bir gelecek oluşturmak istediklerini söyleyen Elmas, "Üç ay içinde Gürcüce konuşma, yazma, okumayı 60 arkadaşımız çözmüş olacak. İkinci hedefimiz evinde gürcü yemeği pişmeyen ev kalmasın, bunun için aşçılık kursumuzu yaptık. Ramazan ayından sonra kursları artırarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi ile Diaspora ve Kafkasya Meseleleri Başkanı Irakli Zarkua, Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Konstantinidi, DEİK Gürcistan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Osman Çalışkan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, belediye başkanları, farklı derneklerin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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