Samsun'da Geri Dönüşüm Defilesi

Samsun'da geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla anaokulu öğrencilerince atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi" kapsamında Atakum Nene Hatun Anaokulu'nda çocuklar, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile hazırladı.

Aileleriyle kıyafetlerini tasarlayan çocuklar, geri dönüşümle kullanılabilir malzemeler elde edilebileceğini öğrenirken, istedikleri kıyafetleri hazırlayarak güzel vakit geçirdi.

Anaokulu öğrencileri, folyo, su şişesi, kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete gibi atıklardan asker, robot, astronot ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini tasarladı.

Okul öncesi öğretmeni Filiz Özeren Aksu, AA muhabirine, çocuklara küçük yaşlarda kazandırılan tüketim ve tasarruf alışkınlıklarının doğal yaşamın korunmasında büyük rol oynadığını söyledi.

Tasarruf alışkanlıklarının daha güzel bir çevreye sahip olmak ve bilinçli bireyler yetiştirmek açısından önem taşıdığını dile getiren Aksu, "Küçük yaşlarda tekrarlanan davranışlarla çocuklar, kalıcı davranış değişikliğine sahip oluyor. Geri dönüşüm konusunda da okulumuzda yapılan çalışmalarla her atığın çöp olmadığı, geri dönüştürüldüğünde bize tekrar döneceği kazanımı veriliyor." ifadesini kullandı.

Aksu, çocukların ortaya çıkardıkları ürünlerle mutlu olduklarını belirterek, "Özellikle atık materyalleri kullanarak sanat etkinlikleriyle çocukların ürün oluşturmasını teşvik ediyoruz. Bu hem onların yaratıcılıklarını destekliyor hem de her atığın çöp olmadığı, bazılarının saklanması gerektiği bilincini oluşturuyor." dedi.