Samsun'da Genç Kızılay gönüllüleri hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü

Samsun'un Havza ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genç Kızılay gönüllüleri tarafından hastanede tedavi gören çocuklar ziyaret edildi.

Genç Kızılay Havza İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte Kızılay gönüllüleri Havza Devlet Hastanesini ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede geçiren çocuklara moral oldu.

Etkinlik kapsamında gönüllüler, hastanenin çocuk servisinde ve acil polikliniğinde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Gönüllüler, hastanede görevli sağlık çalışanlarına da ikramda bulundu.

Kızılay gönüllüleri, hastane ziyaretinin ardından Kevser Parkı'nda çocuklara hediyeler dağıtarak yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.