Samsun'da Genç Kızılay gönüllüleri hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü

Samsun'da Genç Kızılay gönüllüleri hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü
Samsun'un Havza ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genç Kızılay gönüllüleri tarafından hastanede tedavi gören çocuklar ziyaret edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genç Kızılay gönüllüleri tarafından hastanede tedavi gören çocuklar ziyaret edildi.

Genç Kızılay Havza İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte Kızılay gönüllüleri Havza Devlet Hastanesini ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede geçiren çocuklara moral oldu.

Etkinlik kapsamında gönüllüler, hastanenin çocuk servisinde ve acil polikliniğinde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Gönüllüler, hastanede görevli sağlık çalışanlarına da ikramda bulundu.

Kızılay gönüllüleri, hastane ziyaretinin ardından Kevser Parkı'nda çocuklara hediyeler dağıtarak yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı

Usta isim son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu