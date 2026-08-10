Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yaşamını Yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi 7124. Sokak'ta 9 Ağustos'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi ile cankurtaran ekiplerinin bilinci kapalı şekilde sudan çıkardığı Emir Ulaş Usta, tedavi altına alındığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Atakum'da dün iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, Hasan Voyvat'ın (42) cansız bedeni sudan çıkarılmıştı. Voyvat'ın, bilinci kapalı sudan çıkarılan Emir Ulaş Usta'nın dayısı olduğu, yeğenini kurtarmak için suya girdiği öğrenildi.

Kaynak: AA