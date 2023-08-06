Samsun'da bir kamu binasının yıkımı sırasında hasar oluştu

Samsun'da bir kamu binasının yıkımı sırasında yanındaki binanın giriş ve birinci katında hasar meydana geldi. Samsun Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAMSUN'da bir kamu binasının yıkımı sırasında yanındaki binanın giriş ve birinci katında hasar oluştu. Samsun Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gezi Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi'nin bulunduğu bina, çatlaklar ve deformasyon nedeniyle 2022 yılının Ekim ayında tahliye edildi ve yıkım kararı verildi. Binanın yıkımı için ihaleyi alan firma, çalışmalarına başladı. Dün saat 19.00 sıralarında yıkım devam ettiği sırada binada çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle bitişikte bulunan başka bir bina da hasar aldı. Yıkımı yapılan binaya bakan cephesindeki duvarın çökmesiyle giriş kattaki bir iş yeri ve birinci katta bulunan bir dairede hasar oluştu.

Dün akşam yaşanan olayın ardından bugün, firma tarafından SGK binasının yıkım işlemlerine devam edildi.