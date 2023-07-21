Samsun'da Arazide Tartışma: 2 Ölü, 1 Yaralı

SAMSUN'un Terme ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kız kardeşleri Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) ile kadastro görevlisi Mert Işık'ı (30) öldüren ve yeğeni Murat Ergen'i (40) de ağır yaralayan Cavit Aşkın'ın (66) ifadesi ortaya çıktı. Kendisine önce kız kardeşlerinin saldırdığını iddia eden Aşkın, "Pişmanım. Görevliyi de yeğenime benzettim. Kadastro görevlisi olduğunu bilseydim; ateş etmezdim" dedi.

?Olay, Terme ilçesinde 14 Temmuz'da meydana geldi. Cavit Aşkın ile kız kardeşleri Ayşe Ergen, Nuran Topal ve yeğeni Murat Ergen ile anlaşmazlık yaşadıkları arazide buluştu. Arazi ölçümü yapıldığı sırada kardeşleri arasında yeniden tartışma çıktı. Cavit Aşkın, kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile kadastro görevlisi Mert Işık'ı av tüfeği ile öldürüp, yeğeni Murat Ergen'i ise yaraladı. Olayın ardından Ordu'nun Ünye ilçesine kaçan Aşkın, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ağır yaralanan Murat Ergen'in Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.