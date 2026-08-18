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Samsun'da İHA Destekli Arama-Kurtarma Yarışması Başladı

Samsun'da İHA Destekli Arama-Kurtarma Yarışması Başladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) destekli arama-kurtarma yarışması Samsun'da başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) destekli arama-kurtarma yarışması Samsun'da başladı.

Yarışmaya, Türkiye'nin 81 ilinden gelen arama-kurtarma personelinden oluşan 246 yarışmacının yanı sıra AFAD Başkanlığı ve AFAD il müdürlükleri personeli, sivil toplum kuruluşları ile protokol üyeleri olmak üzere yaklaşık 400 kişi??????? katılıyor.

Yarışmanın ilk gününde ekipler, 19 Mayıs ilçesinde ormanda, su kenarında ve açık arazide kayıp arama olmak üzere farklı parkurlarda mücadele ediyor.

Senaryolar kapsamında ekiplerin İHA'ları kullanarak kayıp kişileri tespit etmesi, konumlandırması, alan taraması yapması ve elde edilen koordinatları arama-kurtarma ekiplerine aktarması değerlendiriliyor.

Gün boyunca 6 farklı grup, belirlenen parkurlarda performans sergileyecek.

Ekiplerin İHA kullanım kabiliyeti, koordinasyon ve operasyonel yetkinliklerinin değerlendirildiği yarışma 3 gün sürecek.

Yarışmanın son gününde drone hava gösterisi de düzenlenecek.

Organizasyonla arama-kurtarma personelinin İHA kullanım yetkinliğinin geliştirilmesi ve afetlerde teknolojinin daha etkin kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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