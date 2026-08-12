Samsun'da 16 yıl cezalı firari yakalandı
İlkadım ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından aranırken saklandığı adreste yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'yü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA