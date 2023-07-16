Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. AK Parti Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, konuşmasında milletin destansı mücadelesini galibiyetle noktaladığını vurguladı. Etkinlikler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ve gösterilerle sona erdi.

SAMSUN'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. 15 Temmuz 2016 tarihinde olduğu gibi vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. AK Parti Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı dinlendi. Etkinlikler çeşitli gösteri ve konserlerin yanı sıra şiirlerin okunmasıyla sona erdi.