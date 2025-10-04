Haberler

Samsun Bafra'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Samsun Bafra'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Bafra ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden duman yükselmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü fakat araçta hasar meydana geldi. Yangının nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Darboğaz yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Duman'ın kullandığı 55 EU 020 plakalı otomobilin motor bölümünden duman yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araçta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
