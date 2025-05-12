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Samsun Bafra'da Engelliler Haftası Dolayısıyla Sergi Açıldı

Samsun Bafra'da Engelliler Haftası Dolayısıyla Sergi Açıldı
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Bafra ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında 'Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi' açıldı. Sergi, engelli bireylerin el emeği ürünlerini sergileyerek, onların yeteneklerini ön plana çıkarıyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sergideki ürünlerin değerini vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı.

Bafra Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle engelli vatandaşların el emeği ürünlerinden oluşan sergi, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri bahçesinde ziyarete açıldı.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sergide, Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi.

Usta öğretici Derya Bircan, başta sıfır atık temalı çalışmalar olmak üzere sergideki ürünler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, engelli vatandaşlarla bir süre sohbet ederek ürünleri inceledi.

Kılıç, kurslar sayesinde engellilerin yeteneklerini keşfetiğini belirterek, "Bugün onların büyük emek ve sevgiyle yaptığı ürünlerin sergilendiği bu anlamlı sergideyiz. Stantlardaki her ürün çok değerli. Tüm engelli kardeşlerimi azim ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum ve engelliler haftalarını kutluyorum." dedi.

Engelsiz Emekler Sergisi, 16 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak ve ziyaretçiler engelli bireylerin ürünlerini satın alabilecek.

Sergi açılışına Kaymakam Mustafa Altınpınar, belediye meclis üyeleri, daire ve birim müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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