Samsun Bafra'da Dünya Balıkçılık Günü'nde öğrencilere balık ekmek ikram edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Kolay Ortaokulu öğrencilerine bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte balığın sağlığa katkıları anlatıldı, Gümüşdoğa Su Ürünleri Tesisi'nde balık nakli gösterildi ve yaklaşık 100 öğrenciye balık ekmek ikram edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Kolay Ortaokulunda gerçekleştirilen programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri Hayri Öztürk ve Metin Keskin, öğrencilere balığın besin değeri, düzenli balık tüketiminin insan sağlığına ve çocukların gelişimine katkıları hakkında bilgi verdi.
Etkinlik kapsamında Gümüşdoğa Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisi'ni ziyaret eden öğrencilere balık naklinin nasıl gerçekleştirildiği uygulamalı olarak gösterildi.
Programın sonunda yaklaşık 100 öğrenciye balık ekmek ikram edildi, çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, su ürünleri mühendisleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.