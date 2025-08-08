Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası Takdim Edildi

Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası Takdim Edildi
Güncelleme:
TBMM'de düzenlenen törenle, Milli Mücadele yıllarında kahramanlık gösteren Samsun'a 101 yıl sonra İstiklal Madalyası ve beratı teslim edildi. Madalya, Samsun Müzesi'nde sergilenecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenle 101 yıl sonra Samsun'a teslim edilen İstiklal Madalyası ve beratı, Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlık nedeniyle 1924 yılında TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Samsun'a, 101 yıl sonra madalyası takdim edildi. İstiklal Madalyası ve beratı, dün TBMM Şeref Holü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde düzenlenen törenle Samsun Valiliği yetkililerine teslim edildi. İstiklal Madalyası ve beratı, Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. 30 Ağustos'a kadar sergilenecek İstiklal Madalyası ve beratı, daha sonra geniş katılımlı bir törenle kamuoyuna tanıtılacak. Ayrıca madalya için her yıl 7 Ağustos'ta tören düzenlenecek.

'SAMSUN'UMUZ İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Milli mücadele meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs şehri Samsun'umuzun 101 yıl sonra kavuştuğu İstiklal Madalyası, Samsunlu hemşehrilerimizle buluşuyor. Kurtuluş Savaşı boyunca doğusundan batısına Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlerin donanmalarıyla mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarına TBMM tarafından 11 Şubat 1924'te verilen İstiklal Madalyası ve İstiklal Madalyası Beratı bugünden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'mıza kadar Samsun Müzesi'nde ziyarete açık olacak. İstiklal Madalyası Samsun'umuz ve aziz milletimiz için hayırlı olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
