Şampiyon atların yer aldığı Süvari Birliği resmi törenlerin vazgeçilmezi (2)

Ata sporu biniciliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayıp süvari kültürünü yaşatan Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, hem resmi törenlerde görev alıyor hem de binicilik müsabakalarına öncülük ediyor.

Ata sporu biniciliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayıp süvari kültürünü yaşatan Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, hem resmi törenlerde görev alıyor hem de binicilik müsabakalarına öncülük ediyor.

TBMM Muhafız Taburu bünyesinde 18 Temmuz 1920'de süvari takımı olarak kurulan Süvari Birliği, 1961'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Süvari Grubu olarak yapılandırıldı.

1969'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Merasim Bölüğüne dönüştürülen, 1975'de binicilik ekibinin ilave edilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim Birliği adını alan birlik, 4 Ekim 1984'te Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı adıyla Kara Harp Okulu Komutanlığına bağlandı.

Birliğin başlıca görevleri, resmi bayramlar ve devlet törenlerinde atlı tören kıtasını oluşturmak, binicilik müsabakalarında ülkeyi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) temsil etmek, Kara Kuvvetlerinin at ve binicilikle ilgili kadrolarına personel yetiştirmek, ihtiyaç halinde teşkil edilecek süvari ve atlı birliklere çekirdek kadro oluşturmak.

Birlik bünyesindeki 130 atın büyük çoğunluğunu, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı tarafından üretilen ve 3 yaşına kadarki eğitimleri tamamlanan coğrafi tescil belgeli "Gemlik ırkı" yerli spor atları oluşturuyor.

Bir sene boyunca ihtisas eğitimleri yapılan genç atlar, yeteneklerine göre sportif amaçlı olarak ya da törenlerde görevlendiriliyor.

At biniciliğine ilişkin 10 farklı eğitimin düzenlendiği Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, ata sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması çalışmalarına bilimsel ve teknik katkı sağlayıp öncülük ediyor.

Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığının, Cumhurbaşkanlığı A tipi devlet töreni ve tarihi kıyafetli bölüğün tören geçişleri, süvari, at tedavisi ve nalbant eğitimleri, para at terbiyesi, engel atlama, cirit ve atlı okçuluk gösterileri gibi faaliyetleri AA tarafından görüntülendi.

Resmi törenler

Türk kültür ve tarihini yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarma hedefiyle görev yapan Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığının en fazla görünür olduğu faaliyet, Cumhurbaşkanlığı A tipi devlet törenleri.

Cumhurbaşkanının, yabancı devlet başkanlarını resmi törenle karşıladığı faaliyete katılan Atlı Tören Kıtasında 41 at bulunuyor.

Süvariler, Türk bayrağı ve konuk ülkenin bayrağının yanı sıra tarihteki bağımsız 16 Türk devletinin bayraklarını da taşıyor.

Atlı kıta, 2014'ten bugüne kadar gerçekleştirilen 60 resmi törende görev aldı.

Komutanlığın önemli faaliyetlerinden bir diğeri ise tarihi kıyafet giyen askerlerden oluşan bölüğün gerçekleştirdiği tören geçişi.

Türk süvari tarihini yaşatan tek askeri birlik konumundaki Tarihi Süvari Bölüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerinde başarıyla görev yapıyor.

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda boy gösterdiler

Birlik personeli ve atlar, katıldıkları uluslararası organizasyonlarda sergiledikleri performansla otoritelerin de dikkatini çekiyor.

Türkiye'de ilk kez 7-26 Haziran'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda boy gösteren birliğin atları, organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesinin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gösterdi. Uluslararası spor otoriteleri, Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı atlarının bugüne kadar yapılan uluslararası modern pentatlon yarışlarında yer alan en iyi atlar olduğu değerlendirmesini yaptı.

At ve binici tek vücut olmayı öğreniyor

Binici ve at arasındaki uyumu artırmak, biniciye esneklik kazandırmak, binicinin ata tam anlamıyla hükmetmesi amacıyla yapılan süvari eğitiminde, binici ile at adeta tek vücut olarak hareket etmeyi öğrenip pekiştiriyor.

Engel atlama branşında, uyum içerisinde hareket eden binici ve atlar, karşılarına çıkan çeşitli yükseklikteki engelleri yıkmadan aşmaya çalışıyor.

Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, binicilik ve atçılık kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması görevini yerine getirirken sadece olimpik binicilik branşları değil aynı zamanda geleneksel atlı sporlarını da uygulayıcı seviyesinde öğretiyor.

Atlı okçuluk ve cirit gibi geleneksel sporlara ait eğitimler, Atlı Spor Eğitim Merkezinin eğitim öğretim faaliyetleri arasında yer alıyor.

Birlik bünyesindeki at kliniğinde atların hastalıklarının tespit ve tedavileri gerçekleştiriliyor. İlk kontrolleri "travay" olarak adlandırılan bölmenin içinde yapılan atlar, sırt ve bel problemleri için solaryum cihazına sokuluyor.

At biniciliğine ait malzemeler müzede sergileniyor

Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün süvarilerinden Tuğgeneral Cevat Kula'nın adıyla 2000'de kurulan müze de yer alıyor.

Geçmişten bu yana kullanılan kamçı, nal, eyer, semer gibi malzemeler, kıyafetler ve görev alınan törenlerden fotoğrafların sergilendiği müzeyle Türk süvarisinin anısı yaşatılmaya çalışılıyor.

Müzede, Atatürk'ün direktifleriyle uluslararası atlı binicilik yarışmalarına hazırlanan ve 2 Mayıs 1938'de İtalya'da düzenlenen uluslararası "Mussolini Kupası"nı kazanarak başarıyla sonuçlandıran yüzbaşılar Cevat Kula, Cevat Gürkan, Eyüp Öncü ve Saim Polatkan'dan oluşan Türk ekibine dair de bir köşe bulunuyor.

Para at terbiyesi

Komutanlığın faaliyet alanları arasında engelli binicilerle gerçekleştirilen para at terbiyesi eğitimleri de yer alıyor. Para at terbiyesi, engelli binicinin ata hükmetmesi, onu yönlendirmesi ve atla çeşitli estetik hareketleri yerine getirmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu terbiyeyi kazanan atın sakin ve esnek ama aynı zamanda kendinden emin, dikkatli ve hassas bir hal alması sağlanıyor.

Tek bacağını kaybetti ama pes etmedi

Komutanlık personelinden Piyade Binbaşı Özgür Belen, para at terbiyesi branşındaki yürüttüğü faaliyetleri AA muhabirine anlattı.

Belen, Şırnak'ın Görmeç bölgesinde 5 Nisan 2009'da gerçekleştirdikleri operasyonda mayına basması sonucu sol bacağının dizden altını kaybettiğini belirtti. Tedavilerinin ardından 2011'de Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığında binicilik sporuyla tanıştığını kaydeden gazi Belen, 30 hafta binicilik kursu aldığını, ardından Türkiye Binicilik Federasyonunun birinci kademe antrenörlük eğitimini başarıyla tamamladığını anlattı.

Türkiye'de geçen yıl ve bu yıl düzenlenen para at terbiyesi müsabakalarının tamamına katıldığını ifade eden Belen, "Amacımız, ulusal düzeyde olan müsabakaları, uluslararası düzeye taşıyıp ülkemizi milli takım olarak uluslararası alanda ve olimpiyatlarda para at terbiyesi branşında temsil etmek." dedi.

"Binicilik sporu, öz güvenimi geri kazanmamı sağladı"

Ata binmenin engelli bireyler üzerindeki etkisine ilişkin soru üzerine Belen, şu ifadeleri kullandı:

"Yaralandıktan sonra kendinize olan güveninizi kaybediyorsunuz. Çünkü yeni bir durumla karşı karşıyasınız, ayağa kalkmakta zorlanıyorsunuz, yürümeyi, dengeyi sağlamayı yeniden öğreniyorsunuz. Binicilik sporunun bana en başta sağladığı katkı, kaybettiğim öz güvenimi geri kazanmak oldu. Çünkü binicilik sporu, başka bir canlıyla yapılan tek olimpik spor dalı. Ata hükmederek kendinize olan güveni tekrar kazanıyorsunuz."

Belen, biniciliğin temelinde denge, uyum ve yumuşaklık olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bizim de günlük yaşamda karşılaştığımız en büyük sıkıntı bu alanlarda ortaya çıkıyor. Protezle yürürken dengenin nasıl sağlanması, karşılaşacağınız engellere, sıkıntılara nasıl uyum gösterilmesi ve kaslarda spazm ve gerilme oluşması gibi durumlarda yumuşaklığın ve elastikiyetin nasıl sağlanacağının binicilik sporuyla çok büyük benzerlikleri var. Atın üzerinde dengeyi sağladığınızda yerde bunu sağlamak çok daha kolay oluyor. Aynı zamanda bunun kas gelişiminize de olumlu katkıları oluyor. Bundan dolayı hayat kalitenizin artmasına çok büyük faydalar sağlamakta. Binicilik sporu, bedensel engelli bireyler için çok faydalı bir spor."