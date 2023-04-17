Samandağlı Depremzedeler, Molozların Yaşam Alanlarına Dökülmesini Protesto Etmek İstedi, Polis Müdahale Etti: "Enkazların Altından Çıktık Şimdi...

Samandağlı depremzedelerin, enkaz molozlarının yaşam alanlarına dökülmesini Hatay Valiliği’nin kurduğu koordinasyon merkezi önünde yapmak istediği protestoya polis müdahale etti. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şube Yöneticisi Nilgün Aşkar, “Enkazların altından çıktık şimdi üzerimize molozları dökmek istiyorlar. Molozları yaşam alanlarımıza, sulak alanlara, zeytinliklere ve tarım arazilerine döküyorlar” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: FURKAN ERDEM

Samandağlı depremzedelerin, enkaz molozlarının yaşam alanlarına dökülmesini Hatay Valiliği'nin kurduğu koordinasyon merkezi önünde yapmak istediği protestoya polis müdahale etti. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şube Yöneticisi Nilgün Aşkar, "Enkazların altından çıktık şimdi üzerimize molozları dökmek istiyorlar. Molozları yaşam alanlarımıza, sulak alanlara, zeytinliklere ve tarım arazilerine döküyorlar" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan depremzedeler, yıkılan binaların enkazlarının yaşam alanlarına dökülmesini bugün protesto etti. Samandağ merkezden yürüyüşe başlayan depremzedeler Hatay Valiliği tarafından yönetilen Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yapmak istedi. Polisler ise depremzedelere önce kalkanlar ve biber gazı ile sert biçimde müdahale etti. Yaşanan itişmenin ardından bir süre sonra grup basın açıklamasını yapabildi.

Depremzedeler adına açıklamayı okuyan SES Hatay Şube Yöneticisi Nilgün Aşkar, özetle şunları söyledi:

"ENKAZLARIN ALTINDAN ÇIKTIK ŞİMDİ ÜZERİMİZE MOLOZLARI DÖKMEK İSTİYORLAR"

"Samandağ'da kontrolsüz moloz çalışmalarına karşı 17 gündür yaşam nöbetinde olan bizler bugün yaşam yürüyüşümüz ile sesimizi yükseltiyoruz. Enkazların altından çıktık şimdi üzerimize molozları dökmek istiyorlar. Molozları yaşam alanlarımıza, sulak alanlara, zeytinliklere ve tarım arazilerine döküyorlar. Sağlımızı, çocuklarımızı, geçim kaynağımız olan tarım alanlarımızı yok sayarak her yanımızı moloz yığınlarıyla dolduruyorlar. Yıkılan kentlerimizi inşaat şirketlerine ihale etmek için acele ettiler, enkaz kaldırmaya giriştiler. Yıkılan binaların molozlarında insan ve doğa yaşamına zararlı kimyasallar ile mevcut bu enkazların asbest, boyalar, boya tozları, solventler, ağır metalli renklendiriciler, yağlar, kurşun, nikel gibi ağır metaller, tarım ilaçları gibi gelişigüzel depolanmasında insan sağlını ve doğayı tehlike altına sokacak maddeler içerdiği bilinmektedir. Yerleşim yerlerimize dökülen molozlardan yayılan asbest soluduğumuz havaya karışıyor."

Açıklamanın son bölümünü okuyan Hatay Ekoloji Platformu üyesi Fernur Bahçeci de şunları söyledi:

"Enkazların her biri kendi bulunduğu alanlarda ayrıştırılmalı, yeterli sulama yapılmalı, detaylı ve özenli çalışma ile geri kazanılacak şekilde belirlenmiş nihai depolama alanlarına kaldırılmalıdır. İdareciler ne yasaları ne halkı tanımaktadır. Günlerdir bilim insanları, sağlıkçılar, mühendisler, ekolojistler ile birlikte burada yaşan toprağını terk etmeyen bizler gelişigüzel enkaz kaldırma çalışmalarının durdurulmasını bekliyoruz."