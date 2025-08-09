Samandağ'da Bıçaklı Saldırı ve Linç Girişimi

Samandağ'da Bıçaklı Saldırı ve Linç Girişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde taşkınlık çıkaran bir grup, kendilerine tepki gösterenleri bıçakla yaraladı. Olay sonrasında linç edilmek isteyen 4 şüpheli, polisin müdahalesiyle kurtarıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sahilde taşkınlık çıkaran grup, kendilerine tepki gösterenlere bıçakla saldırdı. Olayda Seyhan Ş. bıçaklanırken, linç edilmek istenen 4 şüpheli ise sığındıkları lokantada polis ve jandarma tarafından kurtarılıp, gözaltına alındı. Ayrıca polis, grubun dağılmasına yönelik havaya ateş de açtı.

Olay, gece saatlerinde Samandağ sahilinde meydana geldi. Sahilde taşkınlık çıkardığı iddia edilen 4 kişi, kendilerine tepki gösterenlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşkınlık çıkaran gruptaki bir kişi, kendilerini uyaranlara bıçakla saldırarak Seyhan Ş.'yi yaraladı. Yaralı Seyhan Ş. ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ÖFKELİ KALABALIK ŞÜPHELİLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Öte yandan bölgede toplanmaya başlayan çok sayıda kişi, taşkınlık çıkarıp, bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalığın elinden kaçan 4 şüpheli, kendilerini bir restorana kilitledi. İş yerinin çevresinde toplananların sayısı her geçen dakika artarken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma restoranın önünde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili jandarma ve polisin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tarihi anlaşmayı Trump duyurdu! Azerbaycan ve Ermenistan el sıkıştı

Tarihi anlaşmayı Trump duyurdu! Azerbaycan ve Ermenistan el sıkıştı
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz

Trump, Putin'le görüşecek! Tarihi zirvenin adresi için söylediği olay
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum

Azerbaycan-Ermenistan barışına Türkiye'den ilk yorum
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.