Suriye'nin başkenti Şam'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nu ziyaret ederek düzenlenen törene katıldı.

Ziyareti kapsamında ilkokul ve ortaokul sınıflarını gezen Büyükelçi Yılmaz, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Törende okulun en genç öğretmeni Fuat Yıldırım ile en kıdemli öğretmeni Cemal Açıkgöz birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, iki ülke arasındaki geleceğin inşasında rol oynayacak nesilleri yetiştiren öğretmenlerin günü kutlanarak, verdikleri emeklerden dolayı şükran sunuldu.

Törenin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Büyükelçi Yılmaz, özverili çalışmaları ve emekleri dolayısıyla günün anısına öğretmenlere dolma kalem hediye etti.

Tören sonrası AA muhabirine konuşan Büyükelçi Yılmaz, Şam'da faaliyet gösteren Türk okulunun Suriye'de sahaya yansıtılan en somut eğitim projesi olduğunu belirterek, okuldan yetişecek nesillerin Türkiye- Suriye ilişkilerinin geleceğini şekillendireceğini ifade etti.

Yılmaz, okulun kısa sürede hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederek, binaların temini, tadilat ve tamiratının ardından öğretmenlerin bölgeye ulaşması ve eğitime başlanmasının örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

Şam'daki okulda anaokulundan lise sonuna kadar 200'ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü ve öğrencilerin memnuniyet duyduğunu aktaran Yılmaz, okulun başarısının kentte geniş yankı uyandırdığını dile getirdi.

Halep ve diğer kentler için talep

Yılmaz, okulun gördüğü ilgi üzerine Halep'te ikinci okulun açılmasının gündeme geldiğini ve başka okulların açılması yönünde de talepler bulunduğunu kaydetti.

Şam'da düzenli ve nitelikli eğitimin önemli bir eksiklik olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu okulumuz da izin verildiği ölçüde Suriye halkına eğitim vermeye çalışıyor. Hocalarımız büyük bir fedakarlıkla burada çalışıyorlar. Tabii ki burada şartlar çok kolay değil ama hiçbiri şikayet etmeden elinden gelenin en iyisini yapıyor. Devletimizin imkanları da zaten hocalarımızı mümkün olduğu kadar iyi bir seviyede tutmaya dönük. Her ihtiyacını biz de büyükelçilik olarak burada karşılamaya, yanlarında durmaya çalışıyoruz."

Yaratılan örneğin Şam ve çevresinde nitelikli eğitimin görünürlüğünü artırdığını ve bölgeye hareketlilik kazandırdığını belirten Yılmaz, Suriye halkının da tıpkı Türkiye gibi insan kaynağına dayanması gerektiğini ve bunun temelinin eğitim olduğunu vurguladı.

Yılmaz, nitelikli eğitimin bölgede yaygınlaştırılmasının ileride tüm bölgenin refahı ve Türkiye-Suriye ilişkileri açısından önemli bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

-"Huzurlu öğretmen huzurlu nesiller yetiştirir"

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, öğretmenleri bu özel günde yalnız bırakmamak ve dayanışma göstermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Öğretmenliğin ilmi, irfanı, hikmeti ve insanlığın geleceğini yetiştirmeye adanmış fedakarlık gerektiren ulvi bir meslek olduğunu vurgulayan Deniz, Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan "oku" ile başlayan bu görevin kadim medeniyetleri ayakta tutan birikimi geleceğe taşıdığını ifade etti.

Öğretmenliğin bütün meslekleri yetiştiren bir meslek olarak her zaman baş tacı olduğunu belirten Deniz, "Huzurlu öğretmen huzurlu nesiller yetiştirir. Umuyoruz ve diliyoruz ki kardeş iki ülkenin geleceğine en büyük katkıyı sağlayacak bir tür barış elçileri olacak, bir tür kültür elçileri olacak. Biz bu yönüyle öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA