Suriye'de, Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da Şam'ın merkezinde düzenlenen çifte bombalı saldırının failleri, güvenlik kamerası kayıtlarının titizlikle analiz edilmesi ve elde edilen istihbarat verileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Açıklamada, ilk ifadelerinde saldırıyı planlayıp gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri aktarılan teröristlerin, ülkede güvenlik ve istikrarı baltalamak, halk arasında kaos ve korku yaratmak amacıyla terör örgütü DEAŞ'tan talimat aldıkları kaydedildi.

Hücreyle bağlantısı olan diğer işbirlikçilerin de yakalanması ve adalete teslim edilmesi için soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında Suriye Turizm Bakanlığı ve Macron'un konakladığı otelin yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.