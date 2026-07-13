Haberler

Suriye'de, Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, 7 Temmuz'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Şam ziyareti sırasında düzenlenen çifte bombalı saldırının DEAŞ mensubu 3 failinin yakalandığını duyurdu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da Şam'ın merkezinde düzenlenen çifte bombalı saldırının failleri, güvenlik kamerası kayıtlarının titizlikle analiz edilmesi ve elde edilen istihbarat verileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Açıklamada, ilk ifadelerinde saldırıyı planlayıp gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri aktarılan teröristlerin, ülkede güvenlik ve istikrarı baltalamak, halk arasında kaos ve korku yaratmak amacıyla terör örgütü DEAŞ'tan talimat aldıkları kaydedildi.

Hücreyle bağlantısı olan diğer işbirlikçilerin de yakalanması ve adalete teslim edilmesi için soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında Suriye Turizm Bakanlığı ve Macron'un konakladığı otelin yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti

Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti
Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor

Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor
Aydemir Akbaş’ın eşi Beyhan Benek Akbaş vefat etti

Aydemir Akbaş’ın eşi Beyhan Benek Akbaş vefat etti
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi

Hiç akıllanmıyorlar! Dev market zincirinin kapısına kilit vuruldu
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı

19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık mirasını bakın kime bıraktı
AHBAP soruşturması sonrası gözler ABB'ye çevrildi! İlk açıklama geldi

İş birliği iddiası gündem yarattı! Merakla beklenen açıklama geldi
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli

ABD'li şirketin gözü o ilimizde! Türkiye'nin kaderi değişebilir