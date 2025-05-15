Şam'da Türk hava şehitleri anıldı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, "15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla Suriye'nin başkenti Şam'da anma töreni düzenledi.

Şam'daki Türk Havacılık Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Büyükelçilik çalışanları ve Şam'daki Türk kurum temsilcileri katıldı.

Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk Türk hava şehitlerinin kabrini ziyaret ettik. Hem bugünü anmış olduk, hem kendilerini anmış olduk, hem de dua ettik. Kur'an-ı Kerim okundu." dedi.

Törenin büyükelçilik ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle yapıldığını belirten Köroğlu, "12-13 yıllık ayrılıktan sonra (Şam'a) geldiğimizde şehitliğimiz maalesef çok kötü durumdaydı.

Onun için gelir gelmez talimatımızla burası TİKA tarafından onarıldı." diye konuştu.

Türkiye'den gelen heyetlerin Şam'daki Türk şehitliğini ziyaret ettiğini kaydeden Köroğlu, tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Büyükelçi Köroğlu, "Biz burada ölülerimize ihtiram ettiğimiz kadar şu anda İslam dünyasında sıkıntı çeken bütün insanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Tabii bu vesileyle de Suriyeli kardeşlerimize uzun yıllar süren esaret döneminden sonra yeniden özgürlüklerine kavuştukları için destek olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Türk sivil toplum kuruluşlarının, yardım kuruluşlarının ve vakıfların faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Köroğlu, "İnşallah kısa bir zaman içinde Suriye'nin tarihte hak ettiği yeri alması konusunda kardeşleri olarak, komşular olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

Türk Havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait mezarlık Şam'da

Emevi Camisi haziresinde Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait mezarlık da yer alıyor. Burası, camiye gelenlerin ziyaret ettiği önemli noktalardan biri olarak biliniyor.

1914 yılında 2 bin 515 kilometrelik İstanbul-Kahire uçuşunu gerçekleştirmek için yapılan hazırlıkların ardından İstanbul'dan havalanan, Pilot Yüzbaşı Fethi ve Rasıt Üsteğmen Sadik yönetimindeki ilk uçak 24 Şubat'ta Şam'a ulaşmıştı.

Ancak, Yüzbaşı Fethi ve Üsteğmen Sadik, 27 Şubat 1914'te uçuşun Şam-Kudüs güzergahında, uçaklarının arıza yapıp Teberiye Gölü civarında düşmesi sonucu şehit olmuştu.

İstanbul'dan havalanan, Pilot Teğmen Nuri ve Rasıt Yüzbaşı İsmail Hakki yönetimindeki ikinci uçak ise 9 Mart 1914'te Yafa'ya ulaşmış ancak bu uçak da uçuşunun son etabında 11 Mart 1914'te arıza sonucu denize düşmüş ve Teğmen Nuri şehit olmuştu.

Bu 2 kazada şehit düşen 3 Türk subay, Şam'a getirilerek, Selahaddin Eyyubi Türbesi yanındaki bu mezarlığa defnedilmişti.