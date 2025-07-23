Şam'da Baas Rejiminin Çöküşünden Sonra İlk Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Deyr Kanun beldesinde, Baas rejiminin çökmesinin ardından hadis ilmini ezberleyen öğrenciler için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ((FSMVÜ) Öğretim Üyesi Hamdi Arslan'ın katılımıyla 14 yıl sonra ilk mezuniyet töreni düzenlendi.

"Nevadir Özel Okulunda" düzenlenen "Zafer Jenerasyonu" adlı tören, büyük hadis alimleri İmam Buhari ve İmam Müslim'in kitaplarını ezberleyen öğrencilerin mezuniyeti vesilesiyle gerçekleştirildi.

Toplamda 700 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yapılan etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Üçüncü sınıftan 70 öğrencinin sahne aldığı tiyatro gösterisini izleyiciler uzun süre alkışladı.

Baas rejiminin çökmesinin ardından, 14 yıl sonra ilk kez düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden misafirler de katılım gösterdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSM) Öğretim Üyesi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce birçok kez Şam'a geldiğini belirtti.

Arslan, bu ziyaretlerin Prof. Dr. Nureddin Itır ve Emin Saraç hocalar aracılığıyla Emevi Camisi Baş Müderrisi Abdurrazak Halebi'nin daveti üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Ancak savaşın başlamasıyla birlikte Şam ziyaretlerine ara verdiklerini ifade eden Arslan, "Elhamdülillah, artık burası hürriyetine kavuştu. Burada uzun zamandır gelip gittiğimiz bir medrese var. Hadis hafızları yetiştiren köklü bir kurum." dedi.

Arslan, Şam'da Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'in yanı sıra Kütüb-i Sitte'yi (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud ve İbn Mace'den oluşan en güvenilir altı hadis kitabı) senetleriyle birlikte ezberleyen öğrencilerin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Okuldan tekrar davet aldık, geldik ve icazet merasimlerine katıldık. Gördüklerimiz karşısında hayrete düştük. Gençlerin bu derece donanımlı ve istekli olmaları gerçekten takdire şayan. Bu başarı sadece Şam için değil, tüm İslam dünyası için umut verici bir gelişme."

Okulun başöğretmeni Semer Aşşe'yi Türkiye'ye davet ettiğini ifade eden Arslan, "Burası mübarek bir diyar. Şam ile Türkiye arasında çok güçlü tarihi ve dini bağlar var. Günümüzde hadisleri ezberlemiş çok zeki evlatlarımız, kız öğrencilerimiz var. Peki, bu Türkiye'de neden olmasın?" dedi.

Arslan, okulda yetişen öğrencilerin Türkiye'de de güzel örnekler oluşturacağına inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hanım hocalarımız inşallah bize de gelecek. Güzel örnekleri, ilham verici hikayeleri anlatacaklar. Hani Türkçede bir söz vardır, 'Üzüm üzüme baka baka kararır.' Biz de buradaki olumlu örnekleri alacağız, kendi toplumumuza taşıyacağız. İnşallah Ümmet-i Muhammed bu sayede daha da yükselecek."

Suriye halkının çalışkan, gayretli ve yüksek azimli insanlar olduğunu vurgulayan Arslan, "Buranın çok kısa sürede yeniden ayağa kalkacağından hiç şüphem yok. Suriye'nin toparlanması, Türkiye için de bir güç ve destektir. Türkiye'nin güçlü kalması ve Suriye'nin yanında durması, hem Suriye hem de İslam dünyası için çok önemli bir adımdır." dedi.

Şam'daki ilmi ve kültürel hayatın yanı sıra ekonomik koşulların iyileşmesiyle bölgenin yeniden yüksek bir seviyeye ulaşacağını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Ben geleceğe umutla bakıyorum, iyimserim. Öğrencilerimize hep şunu söylüyorum, asla karamsarlığa kapılmayın, negatif söylemlerden uzak durun. Bu ümmetin önünde hala büyük fetihler, büyük hedefler var."??

"Baas rejiminin çöküşünün ardından bu yıl ilk kez yeniden mezuniyet töreni düzenledik"

Okulun matematik öğretmeni Hanadi Selame, her yıl düzenlenen mezuniyet törenlerinin savaş nedeniyle uzun süre yapılamadığını ifade ederek, "Ülkenin yaşadığı zorluklar ve savaş yüzünden bu gelenekten vazgeçmek zorunda kaldık. Ancak Baas rejiminin çöküşünün ardından bu yıl ilk kez yeniden mezuniyet töreni düzenledik." dedi.

Her sınıf için ayrı ayrı mezuniyet töreni düzenlediklerini belirten Selame, "Her sınıfa özel kutlamalar yapıyoruz. Bugün, üçüncü sınıfın iki şubesi için tören vardı. Toplamda yaklaşık 600-700 kişi katıldı." diye konuştu.

Selame, konuşmasının sonunda geleceğe dair umut dolu mesajlar vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesajımız çok net, Allah bize bu nesle ulaşma ve onları en iyi şekilde yetiştirme gücü versin. Bu nesil, vatanına bağlı, Müslüman kimliğine sahip ve güçlü bir donanıma sahip bireyler olmalı. Ancak böylelikle eğitimle ülkesini savunabilir, yeniden inşa edebilir ve onu en güzel seviyeye taşıyabilir."