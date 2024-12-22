Üye Girişi
Haberler
Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına böyle yansıdı
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net

Türkiye'nin Şam Ziyareti ve Siyasi İlişkiler Üzerine Açıklamalar

Türkiye'nin Şam Ziyareti ve Siyasi İlişkiler Üzerine Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret etmek istediğini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu ziyaretten önce Şam'a geleceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye ve Suriye'nin PKK/YPG'ye karşı ortak hareket edeceği ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için altyapı oluşturulması gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmeyi düşündüğünü belirterek, "Daha kapsamlı bir siyasi ilişki konusunda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın buraya gelişi söz konusu. Sonrasında da daha uygun görülen bir zamanda Cumhurbaşkanımızın da buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz ama tabi ki her şey kademe kademe" dedi.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TVNET'e yaptığı açıklamada, "Bölgemizde ve ülkemizde komşuluk açısından çok önemli bir ülkenin uzun yıllar süren baskı rejiminden kurtulduktan sonra yeni bir sürece girerken Türkiye'nin buradaki ilk Büyükelçisi olmak benim için çok onur verici bir şey" dedi. Köroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz"

"Muhataplarımız daha yeni yapılanıyor fakat dışişlerinden sorumlu heyetle görüştük. Bütün dış bağlantıları o heyet üzerinden sağlıyorlar. Buradaki olabilecek faaliyet alanları üzerine konuştuk. Hem insani yardımlar hem hükümetin kurulmasından sonra olabilecek faaliyetler konusunda bir tür ön görüşme yaptık. Daha kapsamlı bir siyasi ilişki konusunda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın buraya gelişi söz konusu. Cumhurbaşkanımız öncelikle daha önceki MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın gelişinden sonra şimdi siyasi süreçte Dışişleri Bakanımız buraya gelecek. Sonrasında da daha uygun görülen bir zamanda Cumhurbaşkanımızın da buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz ama tabi ki her şey kademe kademe."

"Dışişleri Bakanı Fidan ve HTŞ lideri Ahmed Şara görüşecek"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Heyet Tahrir eş-şam (HTŞ) lideri eski adıyla Ebu Muhammed el-Colani olarak bilinen Ahmed eş-Şara ile görüşüp görüşmeyeceği konusuna ilişkin Köroğlu, "Bu devrimi gerçekleştiren grupların başındaki HTŞ ile doğrudan temastayız. Bu çerçevede, mevcut devrimin lideri konumundaki Sayın Ahmed Şara'yla Dışişleri Bakanımız görüşecek ve o çerçevede herhalde ortaya yeni bir tablo çıkacak" dedi.

"Türkiye ve Suriye, PKK/YPG'ye karşı ortak hareket edecek"

Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütüne karşı, Türkiye ve Suriye'nin ortak bir şekilde hareket edileceğine değinen Köroğlu, "Bu çerçevede açıklamaları var Suriye'deki hükümetin. Ahmed Şara'nın kendi ifadeleri bunlar. 'Biz Suriye'de ayrı ve özerk bir devlet yapısının kurulmasına izin vermeyeceğiz. Rejimle ortak çalışan yapıların varlığını reddediyoruz. Ayrıca kendi sınırlarımız içinden Türkiye'ye karşı herhangi bir düşmanca yapının varlığını kabul etmiyoruz' şeklinde açıklamaları var. Bu açıkça yeni yönetimin Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğine saygı duyduğunu ve gösteriyor" diye konuştu.

"Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün altyapısı oluşturulmalı"

Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin konuşan Köroğlu, "Döndükleri zaman evlerini bulamayabilirler. Özellikle Halep, Hama, Humus gibi bölgelerde ciddi yıkımlar var. Geri dönüşün kalıcı ve sağlıklı olması için uluslararası bir desteğe ihtiyaç var. Türkiye bir devlet olarak elinden geleni yapacaktır. Burada mutlaka ciddi bir altyapı gereksinimi var. Bina, kanalizasyon, elektrik ve su şebekesi gibi. Bu çerçevede, geri dönüşün altyapısı oluşturulmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
img

Futbolcular peş peşe itiraf etti
img

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.