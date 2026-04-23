Şalpazarı ve Of'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Trabzon'un Şalpazarı ve Of ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yağış nedeniyle Of Spor Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çeşitli gösteriler sahneleyen öğrenciler, ayrıca yöresel kıyafetlerle otçu göçünü de canlandırdı.

Törene, Kaymakam Kezban Yerlikaya, Belediye Başkanı Refik Kurukız, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Of ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programa, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu Konferans Salonunda devam edildi.

Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve diğer ilgililerin katıldığı törende, öğrenciler gösteri sundu.