Salıpazarı İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenledi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Yavaşbey Kız Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahiler okumasının ardından yarışmalar gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Kenan Doğru, çocukların Allah'ın en güzel, en sevimli nimetlerinden birisi, aynı zamanda en değerli emaneti olduğunu söyledi.

4-6 yaş Kur'an kurslarında insanlığa örnek olacak bir toplum, millet için güzel bir gelecek inşa etmek istediklerini dile getiren Doğru, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına, milletine, insanlığa faydalı, Allah ve Peygamber sevgisiyle büyüyen, alnı secdeli nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kur'an kursumuz bünyesinde ihtiyaç odaklı sınıflarımızda yaş sınırı olmaksızın hanımlara yönelik eğitim de veriyoruz. 'Anne çocuk el ele, haydi Kur'an öğrenmeye' sloganıyla hepinizi kursumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandıo.

Doğru, 4-6 yaş sınıflarında 53 öğrencinin eğitimini tamamladığını, bunlardan 16'sının Kur'an'a geçtiğini, ihtiyaç odaklı 2 sınıfta da 36 kadının kursu tamamladıklarını kaydetti.

Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca da başarılarından dolayı öğrencileri, öğretmenlerini ve velileri tebrik etti.

Programa İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Büyük Birlik Partisi Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candan, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Adem Osma, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Selami Arslan ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.