IKBY basını: Terör örgütü YPG elebaşlarından Salih Müslim öldü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi medyası, YPG'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Erbil'de böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını, terör örgütü YPG'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de öldüğünü bildirdi.
IKBY medyasındaki haberlere göre, Müslim, "Erbil'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle" öldü.
Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.
Kaynak: AA / Haydar Şahin