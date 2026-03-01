Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ikinci gününde sürerken öldürülen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi atandı. Bölgede saldırılar sürerken 1979 İslam Devrimi ile tahtından olan İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'den açıklama geldi. Pehlevi, "İran halkına teslim olun. Programıma ve geçiş sistemine bağlılığınızı ilan edin. Ve daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin" dedi.

"ŞEYTAN HAMANEY GİTTİ"

Rıza Pehlevi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Hemşehrilerim,

Zamanın tiranı, birkaç hafta önce İran'ın en iyi evladı olan on binlercesinin öldürülmesini emreden şeytan Ali Hamaney gitti.

Onun ve atadığı birçok kişinin ve işbirlikçisinin utanç verici ölümüyle İslam Cumhuriyeti son nefeslerini veriyor. Sizin kararlılığınız ve cesaretinizle, yakında tarihin çöplüğüne atılacak.

Büyük İran milleti, İslam Cumhuriyeti'nin tamamen çökmesini istiyor ve biz bu kötü rejimi devireceğiz.

"HÜKÜMETİ BANA TESLİM EDİN"

Bu terör cumhuriyetinin kalan yetkililerine mesajım şudur:

İran halkına teslim olun. Programıma ve geçiş sistemine bağlılığınızı ilan edin. Ve daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin.

Rejimin kalıntılarının Hamaney'in yerine birini atama girişimleri zaten başarısızlıkla sonuçlandı. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, meşruiyetten yoksun olmakla kalmayacak, aynı zamanda rejimin suçlarına da ortak olacaktır.

Ülkenin ordu, polis ve güvenlik güçlerine sesleniyorum:

Silahlarınız, büyük İran milletinin savunması için olmalı; suçlu cumhuriyetin ve onun İran karşıtı haydut ve suçlularının savunması için değil. İran milletine ve güneşin ve ayın devrimine katılın. Silahlarınızı İranlıları İslam Cumhuriyeti rejiminin paralı askerlerinden korumak için kullanın. Böylece bu 47 yıllık kâbus daha çabuk sona ersin.

Suçlu Hamaney'in ölümü dökülen kanın kefaretini ödemese de, babaların, annelerin, eşlerin, çocukların ve yaslı kız kardeşlerin ve erkek kardeşlerin yanan yüreklerine bir teselli; İran'ın sütlü güneşi devrimi uğruna hayatlarını feda edenlerin gururlu ailelerine bir huzur olabilir.

"İSLAM CUMHURİYETİ'Nİ DEVİRECEĞİZ"

İran'ın asil ve cesur milleti,

Zahhak Zamaneh'in vefatı, büyük ulusal kutlamamızın başlangıcı olsa da, yolun sonu değildir. Uyanık olun. Hazırlıklı olun. Sokaklarda büyük ve kararlı bir varlığın zamanı çok yaklaştı.

Sizden, güvenliğinizi korurken, İslam Cumhuriyeti'nin ezilmesine yönelik memnuniyetinizi ve desteğinizi her gece bir sloganla göstermenizi ve İran'ın geleceğine dair taleplerinizi haykırmanızı rica ediyorum. Benim gücüm sizin gücünüzden ve desteğinizden geliyor.

Haftalardır İran'daki yurttaşlarımızın sesi olmak için yorulmadan çalışan yurtdışındaki İranlılara sesleniyorum: Çabalarınızı artırın. İran halkının bu insani müdahaleye verdiği desteği ve rejimin tamamen devrilmesi talebimizi dünyaya iletin.

Önümüzde kritik günler var. Hep birlikte zafere giden yolda yürüyeceğiz. Ve İslam Cumhuriyeti'ni devireceğiz.

İran'ın Azmi,

Rıza Pehlevi”