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Salda Gölü'ne 7 kızıl geyik daha salındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana 7 kızıl geyik daha salındı. Bölgedeki yaban hayatının korunması ve nesli azalan türlerin çoğalması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 7 kızıl geyik daha salındı.

DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'nda yakalanan 2 erkek, 5 dişi kızıl geyik, Burdur'a getirildi.

Geyikler sabaha karşı, Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı'nın üst tarafındaki Eşeler Yaylası'nda ormanlık alana salındı.

Proje kapsamında, Bursa ve Eskişehir'deki kızıl geyik üretme istasyonlarından Salda Gölü çevresine, 5'i erkek 18'i dişi olmak üzere 23 kızıl geyik getirildi.

Bölgeye adaptasyon sağlayan kızıl geyiklerin yavrulamasıyla Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanların kızıl geyiklerin yeni yuvası olması, bölgedeki yaban hayatının korunması, çeşitlenmesi ve nesli azalan türlerin çoğalması amaçlanıyor.

Daha önceden kızıl geyiklerin yaşadığı bilinen Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanın, proje sayesinde kızıl geyiklerin yaşam alanına dönüşeceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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