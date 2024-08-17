Üye Girişi
Haberler

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sakarya'da düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kocaeli'de ise anma etkinliği düzenlendi ve depremde yaşamını yitirenler için çelenk konuldu.

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Etkinliğe, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saat felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, 45 saniye süren depremin, insanların ve şehrin yaşamında ciddi değişiklikler oluşturduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenler dışında her şeyin geriye getirilebildiğini söyledi.

Doğal afetler meydana gelmeden hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Sezer, "Aradan geçen 25 yıldan sonra depreme ve diğer afetlere hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile yok. Her anlamda şehirlerimizin ve zihniyet olarak insanlarımızın hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

Sezer, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli sakarya Deprem Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Kiş Loren tarifi! En güzel Kiş Loren tarifi! Quiche Lorraine tarifi nasıl yapılır? Kiş Loren için malzemeler! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 17 Ağustos depremi fotoğrafları, sözleri, mesajları! 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili paylaşılacak resimler, sözler ve mesajlar! İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü, değil mi? (Konyaspor Galatasaray) ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 16 Ağustos 2024? Konyaspor Galatasaray istatistikleri! Konyaspor Galatasaray stats, futbolcu puanları ne? Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS 16 Ağustos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray maçı bitti mi Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! 16Ağustos GS Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İl emri verilecek mi MEB 2024? Mecliste kınama cezası nedir, kınama cezası alınca ne olur? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak? Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne?
title